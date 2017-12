Open World: Diese gigantischen Welten erwarten euch 2018

Längst vorbei sind die Zeiten, in denen ihr in einem Spiel Abschnitt für Abschnitt ausschließlich linear von A nach B durchgespielt habt. Die Spielewelten sind enorm gewachsen und versuchen, euch so viele Freiheiten wie möglich zu geben. Sie wollen euch motivieren, sie zu erforschen, ihre Geheimnisse aufzudecken und ganz und gar in ihnen zu versinken. Die offenen Welten - "Open Worlds", wie sie genannt werden - haben sich zu einem beliebten Standard etabliert.

Wenn ihr nicht genug davon kriegen könnt, in riesigen, virtuellen Arealen auf Abenteuersuche zu gehen, wird 2018 euer Jahr. Euch erwarten zahlreiche umwerfend gestaltete und vor allem ausladende Open Worlds in spannenden Videospielen in allen möglichen Genres. Die vielversprechendsten präsentieren wir euch hier. Viel Spaß beim Schmökern!

Seid ihr fündig geworden? Auf welche "Open World"-Spiele freut ihr euch besonders? Gibt es welche, die wir in unserer Auflistung nicht genannt haben? Dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!