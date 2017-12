Assassin's Creed - Origins bietet euch eine breite Auswahl an Weggefährten. Von Pferden und Kamelen, bis hin zu Einhörnern ist einiges dabei. Im Rahmen des Crossovers zwischen Final Fantasy 15 und Assassin's Creed - Origins gibt es jetzt ein neues Reittier samt "Final Fantasy"-Quest: Macht euch bereit für die niedlichen, gelben Chocobos!

Nachdem ihr in Final Fantasy 15 bereits vor dem Erscheinen von Assassin's Creed - Origins in die Welt der Assassinen eintauchen konntet, geschieht nun das gleiche, in der Form einer kurzen Quest - nur umgekehrt - in der Welt von Bayek.

Um diese zu finden, müsst ihr auf eure Karte schauen und nach einem grünen Ausrufezeichen Ausschau halten, das euch eine "Level 23"-Quest zeigt.

Ihr werdet auf einen alten Bekannten treffen

Wir wolllen euch an dieser Stelle nicht zu viel verraten. Es gibt auf jeden Fall eine ordentliche Belohnung. Und Chocobos, die aussehen wie Kamele. Kamelbos oder Chocomele. Wie ihr sie gerne nennen wollt.

Bis zum 31. Januar nächsten Jahres habt ihr noch Zeit, mit Noctis und seinen Freunden das Assassinen-Event zu erleben. Was haltet ihr von den Chocbos in Assassin's Creed - Origins? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!