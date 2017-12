Tragische Bosse in Spielen: Mehr als nur verletzte Gefühle

Vermutlich hat niemand ein Problem damit, König Bowser in einem Mario-Spiel eins aufs Maul zu geben. Ebenso wenig dürfte es jemanden interessieren, wie M. Bison in Street Fighter sich fühlt, wenn er von euch vermöbelt wird. Und Kai Leng in Mass Effect 2 hat sowieso den Tod verdient. Alles Drecksäcke, denen man keine Gnade zeigen muss.

Aber seid ihr da mitunter nicht etwas voreilig? Mag es vielleicht Bosse - wohlgemerkt nicht zwingend "Endbosse" - geben, die nicht bloß aus reiner Bösartigkeit heraus agieren, denen es auch gar nicht um die Anhäufung von mehr Macht und Reichtum geht, sondern die von einem tragischen Schicksal dazu getrieben werden das zu tun, was sie tun?

Tragik ist eine treibende Kraft in der Erzählung, so auch in den Geschichten, die in Videospielen präsentiert werden. Tragik kann eine Figur innerhalb eines einzigen Moments vom Gegner, dem man nur Hass entgegenbringt, zum Opfer widriger Umstände werden lassen, für das man Mitleid empfindet.

Und dann ist man gezwungen, ihn oder sie dennoch zu töten, weil das Spiel sonst nicht weitergeht.

Einige dieser tragischen Figuren ist die folgende Bilderstrecke gewidmet.

Und natürlich: ACHTUNG! SPOILER!

Der Natur der folgenden Inhalte ist es geschuldet, dass wir teils signifikante Einblicke in die Geschichte von Spielen geben müssen. Wir versuchen natürlich, dies auf ein Minimum zu begrenzen, jedoch ist das nicht immer möglich. Betrachtet euch bitte als gewarnt!

