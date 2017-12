(Quelle: Mike aus dem Bayerwald)

22 Jahre ist es her, dass Nintendo Sony beauftragte, eine Konsole zu entwickeln, die ein CD-Laufwerk enthält. Schlussendlich bekam allerdings der Hersteller Philips den Auftrag. Sony entschied sich dennoch dafür, das Projekt nicht auf Eis zu legen und eine eigene Konsole auf den Markt zu bringen. So entstand die PlayStation, wie ihr sie kennt. Zahlreiche tolle Spiele wurden euch geschenkt. Doch welche waren eigentlich die besten? Wir haben in der Redaktion rumgefragt und eine Bestenliste erstellt. Viel Spaß!

War euer liebstes PlayStation-Spiel in unserer Liste dabei? Welches ist euer Favorit, wünscht ihr euch vielleicht sogar ein Remake? Schreibt uns doch eure Meinung in die Kommentare!