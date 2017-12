In einem Resetera-Post zeigt sich uns die gute Seite der Menschheit. Ein 15-Jähriger verlor seinen Nintendo 3DS, doch Lehrer und Mitschüler zeigen ihr Mitgefühl.

Shawn, Schüler der Antioch High, hatte seinen Nintendo 3DS in seinem Rucksack im Klassenzimmer gelassen, zusammen mit seinen anderen Wertsachen.

Doch nach dem Football-Training stellte er entsetzt fest, dass jemand seinen geliebten Handheld gestohlen hatte.

Die Schuladministration teilte ihm mit, dass sie nichts für ihn tun konnten.

Für Shawn war der 3DS jedoch nicht nur ein Spielzeug, sondern auch ein Symbol für seinen Wunsch nach einer Karriere als Videospiel-Entwickler.

Er hatte sich für ein Sommercamp der Stanford University und der University of California angemeldet, wo er das Coden gelernt hatte.

In seiner Not schrieb Shawn eine Nachricht an eine Tafel, in der er den Dieb darum bat, ihm seinen 3DS zurück zu geben. Als seine Mitschüler das mitbekamen, legten sie alle mit ihrem Lehrer zusammen, um Shawn ein neues Gerät zu kaufen.

Die Reaktion des Jungen, wie ihr in diesem GIF sehen könnt, ist unbezahlbar.

Geschichten wie diese erwärmen unser Herz. Sicherlich habt ihr auch schon Mal einen Gameboy oder DS in der Schule verloren, oder? Hattet ihr auch so Glück oder musstet ihr eure Eltern anbetteln oder gar aus eigener Tasche das neue Gerät bezahlen?