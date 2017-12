Was wir in The Elder Scrolls 6 nicht sehen wollen

Nach dem wahnsinnigen Erfolg von The Elder Scrolls 5 - Skyrim, wünscht ihr euch nun den sechsten Teil der beliebten Rollenspielserie von Entwickler Bethesda. Seit der Veröffentlichung des letzten Spiels der Reihe ist jedoch schon einige Zeit vergangen. Bevor es soweit ist, könnt ihr in Wunschdenken schwelgen und wild spekulieren ob es eure Lieblings-Features ins Spiel schaffen.

Hier ist eine Auswahl an Dingen, die laut uns in der neuesten Instanz nichts zu suchen haben.

Wie siehts aus? Habt ihr vielleicht andere Wünsche oder gefallen euch die Features, die wir in unserer Aufzählung erwähnen und ihr würdet euch über eine Rückkehr freuen? Vielleicht ist The Elder Scrolls ja nicht das Selbe ohne die Glitches und Bugs. Erzählt uns von eurer Meinung!