Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Das bedeutet einmal mehr, auf viele spannende Dinge zurückzublicken, die in den vergangenen zwölf Monaten passiert sind. Heute schauen wir uns an, was Nintendos 3DS 2017 zu bieten hatte.

Auch wenn für Nintendo in diesem Jahr der Release der Switch und einiger großer Spiele für die neue Konsole im Mittelpunkt stand, wurden auch Besitzer des 3DS nicht vernachlässigt. Die Handheld-Konsole ist noch immer sehr beliebt und erhält dementsprechend nach wie vor zahlreiche Spiele-Highlights. In unserer Bilderstrecke seht ihr die zehn besten aus dem Jahr 2017.

Die Liste ergibt sich in erster Linie aus unseren Redaktionswertungen. Erhielten mehrere Spiele die gleiche Punktzahl, haben wir zusätzlich eure durchschnittlichen Wertungen der betreffenden Spiele berücksichtigt. Spiele, die also direkt von euch höher bewertet wurden, haben wir entsprechend bevorzugt.

Wie ihr seht, bietet der 3DS weiterhin eine schöne Mischung aus Innovation und hochwertigen Neuauflagen. Bei so vielen tollen exklusiven Spielen kommt man schwer an der mobilen Konsole vorbei. Welche waren eure Lieblingsspiele des Jahres für Nintendo 3DS? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!