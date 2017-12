Wir haben euch gefragt was ihr für die besten Videospiel-Soundtracks haltet.

Eure Antworten waren zahlreich und das Thema liegt allen am Herzen.

Jeder hat bestimmt eine Titelmelodie oder eine Kampfmusik, an die er sich für immer erinnern wird.

Hier sind nun also eure Top-Tracks aus der Welt der Videospiele.

Es zeigt sich der gute Musikgeschmack von Spielern.

Diese SOundtracks beweisen, dass Videospiele Kunst beherbergen können. Einige Spiele begleiten uns auch außerhalb der Konsole oder des PCs noch lange und leben in unseren Playlisten und Erinnerungen weiter.

Wenn ihr der Meinung seid, wir hätten ein ganz besonderes Spiel noch unbedingt berücksichtigen sollen, dann sagt es uns in den Kommentaren.