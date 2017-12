Mehrere Spiele einer Reihe nacheinander so schnell wie möglich durchspielen? Schon das ist eine durchaus schwere Aufgabe. Der Twitch.tv-Livestreamer und Speedrunner Elbody will die Messlatte noch etwas höher legen: Drei "Final Fantasy"-Spiele gleichzeitig durchspielen und dabei keine Fehler machen. Es ist das sogennante "Trifantasy".

Der Versuch klingt schon auf dem Blatt Papier unfassbar anstrengend. Elbody will Final Fantasy 7, Final Fantasy 8 und Final Fantasy 9 gleichzeitig auf einem Bildschirm durchspielen. Das Besondere? Er nutzt nur einen Controller, der in allen drei Rollenspielen dieselbe Aktion zur selben Zeit ausführt. Drückt er die Taste X in Final Fantasy 8, dann wird sie auch in den beiden anderen Rollenspielen betätigt.

Dieses Video zu FF 7 schon gesehen?

Das sorgt mitunter für Schwierigkeiten, die er bei einem normalen Speedrun der einzelnen Spiele natürlich nicht hätte. Schon die einfache Fortbewegung wird mitunter zu einem eigenen Puzzle, wenn er etwa in einem Spiel nach links muss, während er im anderen Spiel rechts abbiegen sollte. Der Trick? In den Dialogszenen kann er problemlos die Charaktere in den anderen beiden Spielen fortbewegen ohne dabei sich selbst im Weg zu stehen.

Nicht weniger kompliziert sind die Bosskämpfe, vor allem wenn zwei zur selben Zeit stattfinden. Dieser künstliche Schwierigkeitsgrad ist jedoch laut Elbodys Aussagen gegenüber Kotaku das Aufregende an seinem Versuch.

Ob er jemals das Trifantasy tatsächlich zu einem Ende führen kann, bleibt abzuwarten. Er selbst rechnet optimistisch mit etwa zwanzig Stunden Spielzeit, wenn denn mal alles nach Plan funktioniert.