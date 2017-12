Die Bild gibt - mal wieder - einem Videospiel die Schuld an einem Verbrechen

"Ein Verbrechen wie aus einem Gangsterfilm in Hollywood – oder in einem Videospiel!" Laut der Bild-Zeitung haben "dreiste Ganoven" einen Supermarkt ausgeraubt. Und der Autor fragt sich ob "am Ende ein Action-Videospiel als Vorbild für den Coup" diente.

In der Stadt Gronau wurde kürzlich eine Filiale der Supermarktkette K+K ausgeraubt. Die Täter tarnten sich als Geldboten und stahlen Einnahmen in Millionenhöhe.

"WIE IN GTA! WAR DAS VIDEOSPIEL VORBILD FÜR EINEN MILLIONEN-COUP?"

Verbrechen dieser Art sind leider kein Einzelfall und existieren nicht erst seit gestern. Doch der Autor fragt sich, ob nicht das Videospiel Grand Theft Auto 5 als Vorbild diente. Denn schließlich gäbe es im Spiel die Mission "Das große Ding", in der sich Spieler als Mitarbeiter einer Geldtransport-Firma verkleiden und "unbehelligt das Gold aus der Bank" holen.

Die Mission "Das große Ding"

Fraglich, warum gerade ein Videospiel - mal wieder - als Vorbild für einen kriminellen Akt dient. Denn sogenannte "Gangsterfilme" oder allgemein Filme, in denen eine Bank ausgeraubt wird - zum Beispiel der Film "der Bankraub" - gibt es zuhauf. Von realen Bank- und Supermarkt-Rauben abgesehen. Schließlich raubt ihr in GTA 5 noch nicht einmal einen Supermarkt aus.

Die Hintergründe der Tat konnten laut Bild bisher nicht geklärt werden. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schrebt uns eure Meinung doch in die Kommentare!