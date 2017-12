Das waren die ganz besonderen Spiele des Jahres 2017

Spiele mit Botschaften - Sicherlich, jedes Spiel hat irgendeine Botschaft. Irgendwas wird immer transportiert, wenn ihr euch mit einem Spiel eingehender beschäftigt. Doch vieles davon ist vor allem Unterhaltung. Nicht falsch verstehen, das ist auch gut so. Dass Videospiele euch in guten wie in schlechten Zeiten unterhalten ist ein wunderbarer Umstand.

Und doch ist es schön und wichtig, dass es auch Spiele gibt, die eine wichtige Botschaft vermitteln wollen. Die euch zum Nachdenken bringen. Und so im Kleinen vielleicht sogar die Welt verändern. Im Folgenden findet ihr einige solcher Spiele, die 2017 erschienen sind.

Habt ihr eines dieser Spiele gezockt? Und wenn ja, hat es für euch auch eine Botschaft übermitteln können - euch zum Nachdenken angeregt? Über eure Erfahrungen mit diesen Spielen in den Kommentaren würden wir uns sehr freuen.