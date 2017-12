Und wieder geht ein Jahr zu Ende. Das bedeutet einmal mehr, auf viele spannende Dinge zurückzublicken, die in den vergangenen zwölf Monaten passiert sind. Heute werfen wir einen Blick auf die zehn besten "Xbox One"-Spiele des Jahres.

Für Microsoft und die Marke Xbox war 2017 ein großes Jahr. Schließlich brachte der US-Konzern mit der Xbox One einen direkten Konkurrenten für Sonys PlayStation 4 Pro auf den Markt. Das neue Modell schlägt sich tapfer auf dem Markt, doch was nützt euch die stärkste Konsole, wenn es keine ordentlichen Spiele dazu gibt?

An der Exklusiv-Front hat sich im vergangenen Jahr für die Xbox One nicht außerordentlich viel getan. Wenn, dann aber gleich im höheren Qualitätssegment! Außerdem ist die Unterstützung durch Dritthersteller nach wie vor ungebrochen. Das Resultat: Eine Vielzahl außerordentlich guter Spiele!

Die Liste ergibt sich in erster Linie aus unseren Redaktionswertungen. Erhielten mehrere Spiele die gleiche Punktzahl, haben wir zusätzlich eure durchschnittlichen Wertungen der betreffenden Spiele berücksichtigt. Spiele, die also direkt von euch höher bewertet wurden, haben wir entsprechend bevorzugt.

Habt ihr diese Spiele bisher ignoriert, wisst ihr nun, was ihr nachholen solltet. Natürlich sind aber nicht alle Spiele in der Liste enthalten, die es dieses Jahr wert waren, gespielt zu werden. Welches ist euer Highlight des Jahres 2017 für die Xbox One und warum? Schreibt es uns in die Kommentare!