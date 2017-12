Wie die englischsprachige Webseite International Business Times berichtet, ist ein 44-jähriger Mann in Russland aufgrund eines Unfalls verstorben, während er eine "Virtual Reality"-Brille trug.

Ein tragischer Unfall mit einer "Virtual Reality"-Brille soll einem Mann aus Russland das Leben gekostet haben. Der 44-jährige soll sich mit aufgesetzter VR-Brille durch die Wohnung bewegt und dabei auf einen Glastisch gestürzt sein. Die dadurch entstandenen, offenen Wunden führten zu massivem Blutverlust und schließlich zum Tod. Weitere Details sollen erst bekanntgegeben werden, sobald die laufenden Ermittlungen abgeschlossen sind.

Damit handelt es sich um den ersten bekannten Todesfall, der in Verbindung mit einem "Virtual Reality"-Headset steht. In einem Interview mit der Webseite Games Industry warnte der kreative Leiter des Entwicklerstudios Cloudhead Games, Danny Unger, bereits im Jahre 2014 vor möglichen Gefahren in Verbindung mit Virtual Reality. "Wir sind sehr nah dran den ersten Todesfall in Verbindung mit VR zu haben", so der Entwickler.

Jedoch befürchtete Danny Unger, einige Zeit bevor VR-Headsets in den Läden gekauft werden konnten, eher Todesfälle durch die Folgen von Jump Scares in Horror-Spielen: "Wenn die kommerzielle Version erscheint, wird jemand einen anderen zu Tode erschrecken, jemanden mit einer Herzerkrankung oder sowas".

So aufregend das Gefühl in eine virtuelle Realität einzutauchen auch sein kann, achtet bevor ihr loslegt immer zuallererst auf eure Sicherheit und sorgt für genügend Platz in eurer Umgebung.