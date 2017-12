Eines der ersten und bekanntesten viralen Videos "Leeroy Jenkins" war nicht authentisch, berichtet Kotaku. In einem Interview gesteht der Kameramann hinter dem Meme, dass er niemals geglaubt hätte, jemand könnte das Video für echt halten. Er hatte das Video damals mit einigen seiner Freunden gedreht und sie waren einem losen Script gefolgt.

So weit ist World of Warcraft seitdem gekommen

Das besagte Video wurde im Mai 2005 ins Internet hochgeladen und über Nacht zur Sensation. Heute ist es ein Kult-Klassiker und wurde sogar in verschiedensten Fernsehsendungen referenziert.

Das Video zeigt eine Gruppe von Freunden, die gemeinsam ein bestimmtes Areal im beliebten Online-Mehrspieler-Rollenspiel World of Warcraft (WOW) betreten. Tritt man in diesem Gebiet auf eines der auf dem Boden verstreuten Eier, beschwört das einen Drachen, welcher die Gruppe leicht erledigen kann. Während die Gruppe ihr taktisches Vorgehen plant, kommt plötzlich ein Typ namens "Leeroy" zurück an seinen Computer und rennt ohne zu zögern in eines der Eier rein, wobei er laut die Worte "Leeeroy Jenkins!" ruft.

Heute kennen die meisten WOW-Spieler das berühmte Video und Leeroy hat sogar seine eigene Karte in Blizzards Hearthstone erhalten.

So viele Jahre nach der Veröffentlichung des Hits meldeten sich die Macher des Videos nun zurück und veröffentlichten ein neues, nie zuvor gesehenes, Video, welches einen früheren Versuch zeigt.

vinson und Leeroy, die immernoch befreundet sind, sagten, dass sie dies taten um auf das Thema der Netzneutralität hinzuweisen, welches ihnen sehr am Herzen liegt.

Wieder einmal hat sich uns gezeigt, dass wir keinem vertrauen dürfen. Und schon gar nicht im Internet. Kanntet ihr dieses virale Video noch, oder kennt ihr ebenfalls vergleichbar legendäre Videos?