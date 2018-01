Einige Spiele sind gut, so wie sie sind. Manche sind schon super, aber könnten noch besser sein. Wieder andere Spiele brauchen noch ein kleines bisschen extra Liebe. So oder so: Ihr macht Spiele zu dem, was sie sind. Und in diesen besonderen Fällen habt ihr als Gemeinschaft sogar das ganze Spiele zum besseren verändert.

Die Gemeinschaft von Videospiel-Begeisterten ist stark und vielfältig. Durch die liebevoll investierte Zeit einiger Modder und Kreativer können selbst gute Spiele noch besser werden. Kennt ihr ein Spiel, dass Mods oder Zusatzinhalte gebrauchen könnte?