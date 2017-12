Das neue Jahr steht vor der Tür und wir wagen einen kurzen Blick zurück, auf die Spiele, die neben den ganz großen Triple-A-Spielen herausgekommen sind. Die sollten nicht einfach so untergehen, denn da sind ein paar richtig gute dabei gewesen. Also, anschallen und schon geht es los, mit den Minitests im Dezember.

Falls ein Spiel fehlt, dass unbedingt noch in diese Liste soll - weil es einfach so unglaublich gut ist und wir uns gar nicht erlauben können dieses Spiel nicht zu testen - dann gilt wie immer: Schreibt es uns doch in die Kommentare.