League of Legends: Erster Spieler erreicht Level 300

Ende letzten Jahres entfernte Riot in League of Legends das so genannte Level-Cap, welches es euch unmöglich machte, Level 30 zu überschreiten. Nun hat der erste Spieler Level 300 erreicht. Mit einer interessanten Methode:

Kürzlich outete sich der erste Charakter des Spiels als homosexuell

Der Spieler Nolife Raphael - welch ein passender Name, denn no life bedeutet im Englischen kein Leben - ist nicht nur der erste Spieler, der nach dem Entfernen des Level-Caps Level 100 erreichte. Nun gelang es ihm, als erster die Grenze von 300 zu knacken. Somit hing er seinen Konkurrenten und zweitplatzierten Toucan Celeste mit deutlichem Abstand ab. Dieser befindet sich zurzeit auf Level 248, während sich Nolife Raphael auf 307 befindet. Die beiden sind derzeit die einzigen Spieler, die über Level 200 hinaus gekommen sind.

Es war allerdings eine spezielle Technik, die den Spieler auf so ein hohes Level katapultierte. Diese verriet er im offiziellen "League of Legends"-Forum. Demnach spielt er gegen AI-Bots auf der Karte Twisted Treeline, bei der 3 gegen 3 Spieler spielen. Zusätzlich machte er Gebrauch von Erfahrungs-Boosts, welche ihr mit echtem Geld erwerben könnt. Laut einem Reddit-Posting , in dem sich ein Kommunikations-Manager äußerte, schrieb dieser ihm sogar eine Email. In dieser wies er ihn darauf hin, dass einige seiner Belohnungen verspätet eintreffen würden, da niemand mit seiner Geschwindigkeit gerechnet habe.

Der Spieler Nolife Raphael scheint wohl ehrgeizig zu sein. Habt ihr euch über die Entfernung des Level-Caps gefreut? Wie weit seid ihr schon gekommen? Schreibt es uns in die Kommentare!