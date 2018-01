Dick, Pickel im Gesicht, lebt im Keller der Eltern und keine Freunde - das ist der Klischee-Gamer. Wir alle wissen: Die Wahrheit sieht anders aus! Diese Spiele beweisen, dass Zocken sogar fit machen kann.

Weihnachten bedeutet Zeit mit Familien und Freunden, Geschenke, ein schicker Baum und vor allem viel zu viel Essen. Silvester läuft mit Feuerwerk und viel zu viel Essen nicht sonderlich anders ab. Kein Wunder also, dass nach den Feiertagen die Muckibuden proppenvoll sind und mehr Neuanmeldungen verbuchen, als zu irgendeiner anderen Zeit im Jahr.

Wir Spieler müssen uns eh ständig anhören, dass wir uns mehr bewegen sollen und nach dem großen Fressen in den letzten Wochen, zeigt die Waage bei dem einen oder anderen einige Pfunde mehr an. Wir stellen euch hier ein paar Videospiele vor, die euch in Bewegung bringen und gleichzeitig Spaß machen. Und der letzte Eintrag dieser Bilderstrecke ist vielleicht sogar eine gute Investitions-Idee für noch nicht verplantes Weihnachtsgeld.

Was haltet ihr von unseren Alternativen zu richtigem Sport? Ist es auch einer eurer guten Vorsätze dieses Jahr abzuspecken oder habt ihr euch während der Feiertage nicht vollkommen gehen lassen und euch beim Kosum des leckeren Essens gezügelt? Teilt eure Gedanken mit uns in den Kommentaren.