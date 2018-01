Manchmal entscheiden sich die Entwickler von Spielen für eine Spielmechanik oder ein Konzept, das wir so noch nie gesehen haben.

Wenn solch ein magischer Moment eintritt, entsteht ein neues Stück Videospiel-Geschichte. Wir haben für euch einige Beispiele solcher Vorreiter gesammelt. Die folgenden neun Spiele haben alle eins gemeinsam: Sie haben uns etwas Neues zum Spielen gegeben, an das sich viele von uns heute noch erinnern.

Was hat euch vielleicht mal überrascht? Gibt es ein Spiel, dass ihr gerne in dieser Liste gesehen hättet, dass die Spiele-Industrie so richtig aufgerüttelt hat? Gerne lesen wir eure Kommentare zu diesem Thema.