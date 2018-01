8 Rollenspiel-Klischees, die niemand mehr sehen kann

Muss das sein? Also, dass immer wieder die gleichen, schnarchigen Elemente in Rollenspielen auftauchen? In japanischen Rollenspielen ist es ja teilweise noch schlimmer, wie der Artikel "10 überstrapazierte Dinge in japanischen Rollenspielen" zeigt. Aber auch in Rollenspielen westlicher Art verstecken sich einige Klischees. Die stellen wir euch mal hier vor. Einige davon kennt ihr sicherlich.

Fehlt euch ein Klischee, das ihr gefühlt in jedem Rollenspiel schon einmal gesehen hab? Dann schreibt es und doch einfach mal in die Kommentare. Oder gehört ihr zu den Spielern, die sich an den Klischees gar nicht stören und sogar finden, dass sie irgendwie dazugehören?