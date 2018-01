Viele Gamer wünschen sich in ihrer Beziehung einen Partner, der Verständnis für ihr Hobby zeigt. Zu Weihnachten bekam Blake Perry den beliebten Shooter Call of Duty - WW2 geschenkt, samt Regeln für die Beziehung - und dafür hat sie triftige Gründe.

Blake staunte wahrscheinlich nicht schlecht, als an Weihnachten das Geschenk seiner Freundin auspackte. Denn diese schenkte ihm nicht nur Call of Duty, sondern auch einen Zettel, mit Regeln für die Beziehung. Die Regeln zu lesen, reicht seiner Freundin nicht. Diese soll er außerdem unterschreiben.

