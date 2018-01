Die Minions, Sonic, Anime-Mädchen und ein gigantischer Shrek gehen in eine Bar: Was klingt wie ein weit hergeholter Witz, ist tatsächlich (virtuelle) Realität. Ein neues Spiel, oder eher eine neue Software, macht sich momentan einen Namen auf Plattformen wie Youtube und Twitch. In VRChat treffen sich Nutzer in einer Mehrspieler-Welt, um miteinander zu reden und an gemeinsamen Aktivitäten wie beispielsweise Golf, Bowling oder einem Kinoabend teilzunehmen.

Ein ähnliches Spiel wie VRChat ist Rec Room:

Ähnlich wie das mittlerweile klassisch-alte Worlds.com ist VRChat aber kein richtiges Spiel, sondern vielmehr eine Art Spielplatz für euch und eure Freunde, um zu tun was immer ihr wollt und euch über die bizarren Erlebnisse schlapp zu lachen. Im Spiel soll eine stetig wachsende Zahl von Welten und Gemeinschaften entstehen, an der sich Spieler beteiligen können. In den letzten Wochen hat das Spiel immer mehr Fans gefunden und erfreut sich jetzt einer soliden Gemeinde an Youtubern und Twitch-Streamern. Zwischen 1,2 und 2,9 Millionen Aufrufe haben die Top Videos auf Youtube in den letzten Wochen bereits angesammelt. Auch große Youtuber wie Pewdiepie haben bereits Folgen veröffentlicht, in denen sie sich mit der absurden Erfahrung auseinandersetzen.

Das Verrückteste: Die Spieler erscheinen dabei als ihre Wunschavatare. Favoriten hierbei sind Popkultur-Ikonen aus Videospielen und Filmen wie beispielsweise Helden aus Overwatch oder Animationsfilmen. Auch mit dabei sind eine ganze Menge Memes. War ja klar. Zwischen Elsa und Mario tummeln sich lebende Meme-Gestalten und trollen sich gegenseitig. Natürlich ist eine HTC Vive oder Occulus Rift nicht für jedermann bezahlbar und so wächst hauptsächlich die Gemeinschaft an Zuschauern in den sozialen Medien und Streaming-Plattformen.

Für eure Bequemlichkeit haben wir euch den Link zur Youtube-Seite mit den Videos schon einmal rausgesucht, so müsst ihr das nicht mehr selber machen. Was haltet ihr von diesem neuen Hype? Seid ihr an Bord oder juckt euch das Thema VR eigentlich längst nicht mehr? Lasst es uns wissen.