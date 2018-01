Far Cry 5 hat die größte WTF-Mission

Da fahrt ihr in US-Amerika herum, ein Kult von Rednecks treibt sein Unwesen und was macht ihr indessen? Ihr besorgt für ein lokales Festival in Far Cry 5 Stierhoden. Einmal gebraten, einmal geschreddert und einmal - nun ja - blau. Das ist bislang wohl die größte WTF-Mission wie die englischsprachige Seite Gamesradar berichtet.

Far Cry 5 wird wohl um einiges ironischer. Zumindest deutet einen Nebenmission darauf hin, dass nicht alles in der Redneck-Welt bierernst sein wird. In der Nebenmission sollt ihr nämlich unter anderem Hoden für ein "Testy Festy" also einem Hoden-Festival besorgen. Einfach nur Stier umlegen und Hoden "ernten", ist natürlich nicht drin. Drei verschieden Varianten will der Koch auf den Tisch bringen: geschredderte, gebratene und blaue. Also einmal mit einem Molotow-Cocktail ein Stier abfackeln, mit einem Traktor inklusive Schredder drüber brausen und zuletzt - warten bis ein Stier sich mit einer Kuh vergnügen will und dann ... den Rest könnt ihr euch sicherliche vorstellen.

In einem Interview mit Gamesradar gibt Executive Producer Dan Hay an, dass sie versuchen verschiedene Töne im Spiel klingen zu lassen. Also nicht nur ernste Stimmungen, sondern auch lustige ins Spiel einarbeiten. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf lustige Nebenmissionen? Schreibt es in die Kommentare.