Was als Gag in der amerikanischen Show Saturday Night Live (SNL)begann, ist jetzt als Spiel-Inhalt für Star Wars Battlefront 2 verfügbar. Erinnert ihr euch noch an Matt, den Techniker? In diesem Sketch aus der amerikanischen Abendsendung, mischt sich der Star Wars Schurke unter seine Angestellten, um herauszufinden, wie über ihn geredet wird, wenn er nicht da ist.

Diesen Charakter könnt ihr dank einer Mod jetzt im neuen Star Wars Battlefront 2 spielen. Hier könnt ihr euch die Mod schnappen. Allerdings funktioniert das ganze nur im Arcade-Modus auf dem PC.

Und? Habt ihr jetzt Lust bekommen euch selbst einmal unter die Sturmtruppen zu mischen und die Gespräche am Wasserkühler zu belauschen? Wir finden ja, dass die orangene Weste und die blonden Haare dem guten Herren ausgezeichnet stehen.