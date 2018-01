ak

Nur wenige Tage vor Weihnachten ist eine der größten Rettungsaktionen der Universumsgeschichte von Elite - Dangerous gestartet. Pilotin Persea wollte einen neuen Rekord aufstellen und hat sich dabei ein wenig verrechnet. Dank der freundlichen und hilfsbereiten Community hat sie jedoch mittlerweile den Weg in die Milchstraße zurückgefunden.

Die Ankunft des Rettungstrupps ist ab 14:57:33 zu sehen.

In klassischer Rollenspiel-Manier hat Persea einen Auftrag angenommen, der weit über die üblichen Jobs hinausgeht. Sie sollte soweit wie möglich vom System Sol aus reisen und dort einen Kanister voller Krüge hinterlassen. Der Grund dafür? Zu zeigen, dass ein neuer Rekord aufgestellt wurde und die Menschheit das All weitläufig erkunden kann.

Leider hat Persea ein wenig ihre Tankfüllung überschätzt und musste, nachdem sie ihr Ziel erreicht hat, feststellen, dass sie den Weg nicht mehr zurückschafft. Eine Gruppe von Spielern, die sogenannten "Fuel Rats", bekommen im Forum ihre Geschichte mit und stellen innerhalb kürzester Zeit einen umfangreichen Rettungstrupp auf, mit dem Ziel die verschlossene Pilotin zu retten.

Nach vielen, vielen Stunden Planung und Durchführung haben es die Rettungskräfte CMDRs Abish, Highwaywarrior and theUnkn0wn1 geschafft und Persea erreicht. Einige Zeit später sind alle wieder in der Milchstraße zurück und konnten so gesehen sogar noch Weihnachten miteinander feiern.

Den Rekord, für den weitesten Flug, hält Persea damit übrigens nur noch in der Theorie: Sie ist zwar gut zwanzig Kilometer weitergeflogen, aber ihre Retter haben im Grunde dieselbe Distanz zurückgelegt. Traurig ist sie darüber allerdings nicht, sondern gönnt den hilfsbereiten Spielern diese Ehre.