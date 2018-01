Vor wenigen Tagen haben wir an Silvester die Korken knallen lassen, um das alte Jahr zu verabschieden. Grund genug für uns mal über den Tellerrand zu blicken und zu sehen, wie die Welt zu den Spielen der vergangenen zwölf Monate steht.

2017 war ein großartiges Jahr für uns Gamer. Besonders der Oktober stach mit zahlreichen großartigen Spielveröffentlichungen innerhalb derselben Woche sehr positiv hervor. Wir haben uns mal den Spaß gemacht und uns in den Weiten des Internets umgesehen, wie der Rest der Welt die Videospiele einschätzt, die im vergangenen Jahr erschienen sind.

Um dieses Best-Of der Bestenlisten zu erstellen haben wir uns insgesamt 13 Rankings angeschaut. Die zehn bestestplatziertesten Spiele ev0r haben je nach Platzierung Supermegawow-Punkte kassiert. Platz 1 zehn Punkte, Platz 2 neun Punkte und so weiter. In der folgenden Bilderstrecke seht ihr jetzt also die "ultimative Liste der Besten der Besten".

Diese Rangliste setzt sich zusammen aus den Top 10 von Polygon, buffed, MANIAC, IGN, GameStar, 4Players, GameSpot, Metacritic, WatchMojo, Forbes, Computer Bild Spiele, Gameswelt und natürlich unserer eigenen.

Was sagt ihr zu dieser Bestenliste? Findet ihr, sie gibt das vergangen Spielejahr gut wieder oder gehören einige dieser Spiele eurer Meinung nach ausgetauscht? Verratet uns eure Gedanken in den Kommentaren.