Richtig stressig: Bei diesen Spielen kommt ihr ins Schwitzen

Ein ruhiges, entspanntes Spiel kann schön sein. Gerne setzt man sich an einem Sonntag Mittag mal vor die Glotze und lässt sich berieseln von sanfter Musik und ruhigen Sequenzen. Doch an anderen Tagen ist Action, Spannung und Nervenkitzel gefragt. Es kommt vor, dass ihr einfach nur schreien und ballern oder schwitzen und euch verkriechen wollt. Wie eine gute Achterbahn, können die folgenden neun Spiele euch den absoluten Rausch in Sachen Aufregung verpassen. Doch nicht vergessen: So stressig diese Erfahrungen sein können, darin besteht ja der Spaß.

Haben euch diese Spiele auch so fertig gemacht? Und noch viel wichtiger: Konntet ihr sie trotzdem genießen? Womöglich hat euch der besondere Stress-Faktor ja sogar einen ordentlichen Kick gegeben und jetzt lechzt ihr nach mehr. Verratet uns eure top Stress-Games in den Kommentaren.