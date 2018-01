Wenn ihr noch vor der Jahrtausendwende geboren seid, werdet ihr das Model Paris Hilton aus Doku-Soaps wie The Simple Life und etlichen TV-Auftritten kennen. Nun richtet sich Paris mit einer dringenden Bitte via Twitter an Nintendo.

Nintendogs gehört wohl zu den Ikonen des Nintendo DS, die ihr nie vergessen werdet. Wenn ihr Besitzer des Nachfolgers des Handhelds seid, dann seid ihr vielleicht in den Genuss von Nintendogs + Cats gekommen. Doch das Model Paris Hilton will noch mehr:

We need to get Nintendo Dogs as an app on the App Store! pic.twitter.com/nDmNrDVjFe — Paris Hilton (@ParisHilton) 6. Januar 2018

Paris fordert Nintendo auf, eine mobile Version von "Nintendo Dogs" - sie meint ganz sicher Nintendogs - zu entwickeln. Es ist übrigens kein Zufall, dass sich Paris für die Version "Chihuahua & Friends" entschieden hat, denn lange begleiete sie der Chihuahua Tinkerbell, bis er 2015 verstarb.

Paris Hilton ist Nintendo keineswegs fremd. Bei der Veranstaltung "Nintendo goes Platinum" im Jahre 2002, trug sie einen GameCube als Handtasche.

Paris Hilton writes "That's Hot" while using a Nintendo DS's PictoChat - 2005 pic.twitter.com/aHqz81pGd5 — partylikeits2007 (@partylikeits07) 13. August 2016

Fan des PictoChats schien sie auch zu sein. Ihre Twitter-Anhänger scheinen ebenfalls von der Idee begeistert zu sein. Einige zeigen sich allerdings skeptisch:

Nachdem Animal Crossing - Pocket Camp bei vielen Fans nicht sehr positiv ankam und Model-Kollegin Chrissy Teigen ihren Unmut über das Spiel ebenfalls auf Twitter äußerte, ist es fragwürdig, ob das Unternehmen ihren Forderungen nachkommt.

Nicht nur Paris Hilton scheint leidenschaftliche Zockerin zu sein. Würdet ihr euch über eine mobile Version des "Nintendo DS"-Klassikers freuen? Schreibt es uns in die Kommentare!