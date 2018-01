Die künstliche Intelligenz gehört mittlerweile zum Alltag dazu. Oft macht ihr Gebrauch von ihr, ohne darüber nachzudenken. Sie findet zum Beispiel in Videospielen oder der Medizin Verwendung. Erst kürzlich gründete ein ehemaliger Google-Mitarbeiter eine Religion mit einer künstlichen Intelligenz als Gott. Klingt gruselig, oder? Wie gefährlich KI-Technologien für die Menschheit sein können, soll nun eine Mod für Civilization 5 zeigen.

Hier seht ihr den Trailer zu Civilization 5:

KIs sind heutzutage kaum aus unserem Alltag wegzudenken. Forscher der Universität Cambridge wollen nun zeigen, wie gefährlich diese für die Menschheit sein können. Dafür haben sie eine Mod, genannt Superintelligence, für das Strategiespiel Civilization 5 entwickelt.

Quelle: www.cser.ac.uk"(...) binnen ein paar Wochen wurde der Planet so optimiert, um das Ziel der KI zu erreichen: Die Menschheit auszulöschen."

Die Mod ersetzt die bisherige Wissenschafts-Siegbedingung mit dem Erforschen der gefährlichen, super intelligenten KI. Je weiter sich diese entwickelt, desto gefährlicher wird es für die Bevölkerung. Daher solltet ihr immer das "KI-Risiko" im Auge behalten. Hat sich diese gefüllt, ist es aus und vorbei für die Menschheit. "Du spielst dich durch so eine lange Geschichte und dann endet alles, weil du deine Technologie nicht richtig gemanagt hast", so Shahar Avin, einer der Entwickler, im Gespräch mit dem Magazin The Verge.

Der Sinn der Mod sei es, auf Risiken einer Super-KI auf spielerische Weise aufmerksam zu machen. Die zuständigen Wissenschaftler sind Teil des Teams des Centre for the Study of Existential Risk, das sich auf die Erforschung globaler Katastrophen konzentriert.

Quelle: www.cser.ac.ukEs ist euch ebenfalls möglich, die KI zu schlagen.

Wenn ihr euch selbst den herausforderungen einer zu weit fortgeschrittenen KI stellen wollt, dann könnt ihr euch Superintelligence ab sofort im Steam Workshop kostenlos herunterladen. Die Mod ist mit den beiden Erweiterungen Gods & Kings und Brave New World kompatibel.

Natürlich solltet ihr KIs nun nicht grundsätzlich negativ betrachten. Einige Spiele wie Hello Neighbor oder Echo glänzen gerade durch ihre lernende Künstliche Intelligenz.

Längst sind Götter und Mythen ein Teil von vielen Videospielen. Welche das sind, seht ihr in unserer Bilderstrecke. Was haltet ihr von der Mod? Werdet ihr sie ausprobieren?