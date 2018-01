Fast zwei Jahre lang hat Tyler1 auf diesen Moment gewartet: Nachdem Entwickler Riot Games vor knapp einer Woche seinen lebenslangen Bann in League of Legends aufgehoben hat, ist der bekannte Livestreamer gestern Abend zum "Free 2 Play"-Spiel zurückgekehrt. Mit ihm eine riesige Menge an Zuschauern.

Verkleidet als sein favorisierter "League of Legends"-Champion Draven hat Tyler1 seine Rückkehr inszeniert und direkt knapp zehn Stunden lang gestreamt. Interesse war auf jeden Fall mehr als genügend vorhanden. Schon kurz nach Beginn haben sich weit über 100.000 Zuschauer eingefunden und im Laufe der nächsten Stunden sollten es noch viel mehr sein.

Mit zwischenzeitlich über 380.000 Zuschauern hat Tyler1 kurzerhand den Twitch-Rekord für einen einzelnen Streamer gebrochen und lässt damit "League of Legends"-Profi Faker ganz schön alt aussehen. Dieser hatte erst im Februar 2017 den Rekord mit 245.000 Zuschauern aufgestellt. Ein Jahr später hat Tyler1 ihn deutlich überholt.

Auch finanziell dürfte die Rückkehr für Tyler1 sehr erfolgreich ausgehen. Immer mal wieder ist es während des Livestreams zu regelrechten Kanal-Abo-Wellen gekommen, die im Mindestfall einen Wert von 2,50 US-Dollar haben.

Die Begnadigung durch Riot Games hat Tyler1 auf jeden Fall gut getan. Jetzt muss er nur noch zeigen, dass er sich tatsächlich auch auf längere Zeit gebessert hat und von Beleidigungen möglichst keinen Gebrauch machen.