Ungewöhnlicher Fall von Liebe: Die zwanzigjährige Noorul Mahjabeen Hassan aus Florida ist in Tetris verliebt und befindet sich sogar in einer Beziehung mit dem Spieleklassiker.

Auch heute ist Tetris immer noch präsent, wie etwa in Puyo Puyo Tetris

Noorul, die sich selbst mittlerweile Fractal Tetris Huracan nennt, ist laut eines Berichts des Nachrichtenmagazins Metro objektsexuell. Das bedeutet, sie fühlt sich körperlich und emotional von Gegenständen angezogen, anstatt von anderen Menschen. In der Vergangenheit, so Huracan, habe sie unter anderem schon eine Beziehung mit einem Taschenrechner geführt und hat sich schüchtern gegenüber GPS-Geräten verhalten.

Seit September 2016 ist Tetris und alles was damit zu tun hat, ihre große Liebe. Sie spielt täglich bis zu zwölf Stunden verschiedene Tetris-Versionen im Internet, auf ihrem Game Boy oder Smartphone und schläft sogar mit der Cartridge oder anderen Tetris-Objekten. "Ein Teil der Beziehung ist die Befriedigung, die ich dadurch erhalte, dass ich die Leitungen freimache und sie so schnell wie möglich säubern kann", so die junge Frau.

Ihr Zukunftsplan? Tetris beziehungsweise ihr Exemplar von Tetris vor ihren Eltern und Freunden zu heiraten. Dies soll jedoch erst passieren, sobald sie ihr Studium vollständig absolviert hat.