Vergangene Woche machte der YouTuber Logan Paul mit einem seiner Vlogs negative Schlagzeilen. Paul lud ein Video hoch, in dem er eine Leiche eines Suizid-Opfers zeigte. Viele seiner Fans reagierten erschüttert und forderten unter anderem Konsequenzen für den YouTuber, der für lustige Videos bekannt ist. Nun äußerte sich das Video-Portal YouTube in einem offenen Brief zu dem Thema.

In diesem Video entschuldigt sich der YouTuber für sein Video

Via Twitter veröffentlichte YouTube einen offenen Brief, auf den viele Fans gehofft hatten. Hier seht ihr einen kleinen Ausschnitt:

An open letter to our community:



Many of you have been frustrated with our lack of communication recently. You’re right to be. You deserve to know what's going on. — YouTube (@YouTube) 9. Januar 2018

In dem vollständigen Brief heißt es:

"Ein offener Brief an unsere Community: Viele von euch frustrierte es, dass wir uns bislang nicht zu dem Thema äußerten. Da habt ihr Recht. Ihr verdient es, zu wissen, was alles passiert. Wie viele andere, waren wir enttäuscht, dass dieses Video letzte Woche geteilt wurde. Weder ist Selbstmord ein Scherz, noch sollte er als Anreiz für Video-Aufrufe dienen. So wie Anna Akana [Anmerkung d. Red.: Anna Akana ist eine Schauspielerin, die wie viele andere in einem Twitter-Posting schrieb, warum es nicht in Ordnung ist, eine Leiche zu zeigen] es schon perfekt sagte: 'Dieser Körper war eine Person, die jemand liebte. (...)' Der Kanal [von Logan Paul] verletzt die Community-Richtlinien. Wir haben dementsprechend gehandelt und es wird weitere Konsequenzen geben. (...)"

Doch der Community reicht das Statement nicht. Viele fordern, dass YouTube für die Löschung seines Accounts sorgen soll.

Then why Logan Paul account is there?Youtube are taking,sorry for got caught too?You guys need to delete Logan Paul and similar kind of youtubers videos for your clients and https://t.co/EFpUj9NROB guys keep his videos for kids?Hey,do you think they buy the products from your cm? — JJK (@JJKLosAngeles) 10. Januar 2018

"Wieso ist sein Account dann noch da? (...) Ihr solltet Logan Pauls und Videos von ähnlichen YouTubern für eure Zuschauer löschen! (...)"

Noch ist unklar, welche Konsequenzen das Video für Logan Paul haben wird. Klar ist, dass der YouTuber mehr Verantwortung hätte zeigen sollen.

Der YouTuber unterhält zum größten Teil junge Menschen, die oftmals dazu neigen, ihre Idole nachzuahmen. Gerade deshalb, sollten sie eigentlich eine Vorbildfunktion erfüllen.