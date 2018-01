Selbsternannte Sittenwächter wussten es schon immer: Videospiele und Konsolen sind Teufelswerk und bringen euch vom rechten Weg ab. Wie dieser Weg aussieht, ist je nach vertretener Ideologie anders beschrieben, aber alle sind sich einig: Videospiele sind das konzentrierte Böse!

Und jetzt gibt es auch noch einen Beweis dafür: Jon Aro aus dem US-Bundesstaat Florida wollte sich eigentlich nur einen Scherz erlauben, indem er seiner Großmutter vor kurzem anstatt handelsüblicher Oma-Geschenke eine nagelneue Xbox One unter den Weihnachtsbaum legte. Problem an der Sache: Oma fand das ziemlich cool und ist seitdem nicht mehr von der Konsole wegzukriegen!

Zumindest lässt das Jon Aro selbst über Twitter so vermuten. Bereits Ende des vergangenen Jahres hat er ein Bild ins Netz geschickt, das seine Oma beim Zocken zeigt. Komplett mit Kophörern ausgerüstet ist die Dame auf das Geschehen auf dem Bildschirm konzentriert. Wie Aro auf Twitter schreibt, spielte sie zu diesem Zeipunkt bereits den dritten Tag in Folge. Und er könne sie nicht dazu bringen damit aufzuhören.

I got my grandma an Xbox one as a joke on Christmas and now she’s been playing for 3 days straight and I can’t get her to stop pic.twitter.com/dem2fMoxtI — 𝔍𝔬𝔫 𝔄𝔯𝔬 (@papichombo) 29. Dezember 2017

Aber was hat unsere Vermutung in Hinblick auf den Aufschrei der Sittenwächter damit zu tun? Nun, das belegt ein Folge-Tweet mit einem kurzen Video, das die zockende Oma zeigt. Stein des Anstoßes: Oma Aro zieht es vor, zu Hause Minecraft zu spielen anstatt in die Kirche zu gehen! Richtig gelesen: Sie lässt den Gottesdienst ausfallen und verliert sich lieber in virtuellen Welten. So weit ist es also nun schon gekommen! (Übrigens: Unser Auftreten als Moralapostel sollte durchaus sarkastisch gemeint sein.)

Someone please help she skipped church to play Minecraft pic.twitter.com/Dt922xwNP8 — 𝔍𝔬𝔫 𝔄𝔯𝔬 (@papichombo) 29. Dezember 2017

Tja, die Sogkraft virtueller Welten macht auch vor älteren Semestern nicht Halt. Wie seht ihr das? Coole Oma oder doch grenzenloser Sittenverfall? Und überhaupt: Was sind eigentlich Oma-Geschenke? Lasst es uns dringend in den Kommentaren wissen, damit wir nächste Weihnachten nicht vor unbeantworteten Fragen stehen!