Ich erinnere mich gerne an den Sommer 2002. Denn da habe ich den Gamecube zum Geburtstag geschenkt bekommen. Es war ein sehr heißer Sommer. Für die Abkühlung sorgte Wave Race - Blue Storm. Wieso geht sowas heute nicht mehr?

Der Gamecube war schon eine besondere Konsole. Für mich war es die letzte Konsole, die mir direkt zum Start einen Haufen genialer Spieler lieferte. Luigi's Mansion, Star Wars - Rogue Squadron 2, Super Monkey Ball und eben Wave Race - Blue Storm.

Ich hatte damals schon den ersten Teil für Nintendo 64 gezockt und konnte es kaum abwarten, das Spiel nun auch auf dem Gamecube erleben zu können. Für damalige Verhältnisse war die Grafik genial. Das Wasser spritzte geradezu aus dem Fernseher. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich viel Zeit damit verbracht habe, im Titelmenü eine Wasserblase zu bewegen, die Wellen erzeugt hat. Für mich war das Spiel damals also etwas ganz Besonderes. Ich konnte mir nur ausmalen, wie das Genre wohl in Zukunft aussehen würde.

Doch daraus wurde irgendwie nichts. Denn nach Wave Race - Blue Storm gab es kaum noch ein nennenswertes Wasser-Rennspiel. Während ich vorher noch Spiele wie Hydro Thunder auf Dreamcast oder Splashdown auf der PlayStation 2 zocken konnte, ging das Genre danach - pardon - baden.

Ich halte das für sehr schade. Denn so ein Rennen übers Wasser kann schon ziemlich lustig sein. Die Steuerung ist, wenn sie gut gemacht ist, eine besondere Herausforderung. Die Grafik kann in diesen Spielen bis zu Höchstleistungen getrieben werden. Und insgesamt finde ich so ein Wasser-Rennspiel einfach oftmals frischer als ein übliches Rennspiel zu Lande. Daher wünsche ich mir von Nintendo momentan kaum etwas mehr als eine Forsetzung von Wave Race für Nintendo Switch.

Gerne direkt wieder im Sommer. Denn wie schön muss es sein, mit der Switch bei hohen Temperaturen draußen zu sein und sich virtuell im kühlen Nass zu tummeln. Freibäder sind sowieso immer viel zu voll.

War der Nintendo Gamecube für euch auch so eine besondere Konsole? Welche Spiele habt ihr auf dem Würfel am meisten gezockt? Über eure Antworten in den Kommentaren würden wir uns freuen.