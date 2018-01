Wegweisende Spiele: Genrebezeichnungen, die eigentlich Spieletitel sind

Sich als Spieleentwickler einen Namen machen ist eine feine Sache. Einem Spiel einen Namen zu geben, der hinterher zur Genrebezeichnung wird, ist jedoch ein regelrechter Ritterschlag. Wir stellen euch Spiele vor, denen das gelungen ist.

Es ist nicht immer leicht, aus dem riesigen Pool an Kategorien die richtigen zu finden, um ein Spiel zu beschreiben. Oft gehen Elemente fließend ineinander über, oder sie werden gezielt spartenübergreifend gemischt. Noch unübersichtlicher wird die Lage, wenn man sich in kleinteiligen Subgenres verirrt.

Einige Entwickler haben es geschafft, bekannte Komponenten auf so innovative Weise neu zusammenzustellen, dass deren Spiele als Blaupause für eine Vielzahl späterer Entwicklungen dienen. Dadurch werden sie mittlerweile einstimmig als (Sub-)Genrebezeichnungen verwendet, die wir euch näher vorstellen möchten.

1. Metroidvania

Der Name dieses Subgenres setzt sich aus den Spielen Metroid und Castlevania zusammen. Ersteres hat den Grundstein für die Entstehung der Sparte gelegt, während vor allem Castlevania – Symphony of the Night daran angeknüpft und das Konzept perfektioniert hat. Aber was ist eigentlich das Konzept?

Im Grunde sind beide Namensgeber und die meisten heute als Metroidvania bezeichneten Spiele 2D-Jump'n'Runs. Was sie von ihren Genre-Kollegen abhebt, ist eine große, fortlaufende Spielwelt, die in alle Richtungen erkundet und erschlossen werden kann, die die zweite Dimension hergibt. Kleinere Gegner und fordernde Bosse wollen bekämpft werden, auftauchende Hindernisse werden im Stile von Action-Adventures durch Zubehör oder Fähigkeiten überwunden, die der Spieler sich wiederum erst einmal erarbeiten muss.

Castlevania - Symphony of the Night hat Jump'n'Runs auf das nächste Level gehoben.

Damit sind sie also deutlich komplexer und weniger episodisch als Standard-Jump'n'Runs und setzen Erkundungslust beim Spieler voraus. Denn ohne "Backtracking" läuft es meist nicht. Um begehrte Aufbesserungen zu erhalten, müsst ihr bereits durchquerte Spielabschnitte ein weiteres Mal aufsuchen. Was euch zuvor verwehrt war, ist dann bestenfalls zugänglich. Somit sind auch Rollenspielelemente gängig im Metroidvanias: Die Spielfigur verbessert stetig ihre Talente.

Zu den bekannten Vertretern des Genres gehören Ori and the Blind Forest, Steamworld Dig sowie Salt and Sanctuary. 3D-Spiele wie Batman - Arkham Asylum oder Darksiders wird die Bezeichnung teilweise ebenso zugeschrieben, wobei jedoch hier ganz klar die Darstellung in einer 3D-Welt beherrschend ist.

2. Musou-Games

Metzeln bis die Schwarte kracht. Wenn ihr es kurz und knapp haben wollt, könnten Musou-Games auf diese Beschreibung heruntergebrochen werden. Aber es steckt noch ein wenig mehr dahinter. In Deutschland kennt man die Begründer des Genres als die „Warriors“-Spiele, eine „Hack’n’Slash“-Action-Spielreihe, die mit Dynasty Warriors 2 das Genre definierte. Im altertümlichen Asien kämpft ihr euch mit übermächtigen Helden durch Horden von Feinden, indem ihr auf die Tasten kloppt und effektgeladene Kombomanöver auslöst.

Diese Übermacht der eigenen Figuren kommt nicht von ungefähr. Im Herkunftsland Japan heißt die Reihe nämlich "Sangokumusou", wobei "musou" so viel bedeutet wie "unübertroffen". Die Herausforderung im Kampf entsteht hier nicht durch das taktische Ausspielen einzelner Gegner, sondern das schnelle und effektive Überwinden ganzer Gegnermassen. Deren Körper verteilt ihr während einer einzigen Mission zu Hunderten auf dem Schlachtfeld.

Hyrule Warriors: Auch Link mischt bei den Massenschlachten mittlerweile mit.

Dazu gesellen sich kleinere Rollenspielelemente, da ihr für besiegte Gegner Erfahrungspunkte sammelt und eure Figuren aufbessern könnt. Vor allem die spektakuläre Inszenierung der Kämpfe, das tolle Trefferfeedback und das überlegte Vorgehen beim Abarbeiten der kleinen Aufgaben machen den Reiz von Musou-Spielen aus.

Bekannte Vertreter sind neben zahlreichen Ablegern der Hauptreihe Spin-Offs wie Hyrule Warriors und Dragon Quest Heroes, die sich fremder Lizenzen bedienen. Aber auch unabhängig von Koei Tecmo haben sich Entwickler das Spielprinzip zu eigen gemacht. Bekannt sind Spiele wie Ninety-Nine Nights oder Fist of the North Star - Ken's Rage.

3. Rogue-like

Ein Rogue-like haben viele von euch sicher schon einmal in die Finger bekommen. Die Wenigsten aber werden Rogue, den Urheber des Genrenamens, jemals gespielt haben. Das Rollenspiel erschien 1980 für die damals gängigen Computersysteme und sollte dank der simplen Mechanik und dem Spielablauf in Einzelrunden kurzweiliges Vergnügen für zwischendurch bieten.

Das Spiel war in einem klassischen Fantasy-Szenario angesiedelt, war optisch aber alles andere als fantasievoll gestaltet. In der Rolle eines Abenteurers versuchten Spieler zum Grund einer tiefen Höhle vorzudringen, ein Amulett zu finden und dieses zurück an die Oberfläche zu bringen. Dabei kämpften sie sich durch zufallsgenerierte, spartanisch gestaltete Einzelabschnitte, die mit immer stärker werdenden Monstern gespickt waren, und sammelten nützliche Gegenstände ein. Wenn die Figur hopps ging, musste von vorn begonnen werden.

Don't Starve gilt als moderner Vetreter des Rogue-like-Genres.

Was als Roque-like betitelt wird, lässt sich darauf aufbauend wie folgt zusammenfassen: Die Dungeons werden bei jedem Durchlauf zufällig neu berechnet, der Fortschritt verläuft rundenweise, die knappen Ressourcen müssen sorgfältig eingesetzt werden und bei einem Ableben der Figur ist das Spiel vorbei. Die simple Prämisse birgt meist also durchaus sehr taktische Komponenten.

Bekannte Vertreter sind unter anderem Don’t Starve, The Binding of Isaac und mit einigen Abstrichen auch Diablo.

4. Artillery Games

Diese Bezeichnung wird euch auf Anhieb vermutlich nicht viel sagen. Das Genre aber kennt ihr mit großer Wahrscheinlichkeit trotzdem. Weder das namensgebende Spiel, noch die Genrebezeichnung ist wirklich geläufig, einige Vertreter aber sehr bekannt und beliebt. Doch zunächst zu Artillery: Dieses 1980 für den Apple II Heimcomputer erschienene Spiel war nicht der Erstling seines Fachs, aber das erste Spiel, in dem das Konzept grafisch umgesetzt wurde.

Und dieses sah so aus: Zwei oder mehr Spieler steuerten Artilleriegeschütze respektive kleine Vierecke, die Panzer darstellen sollten, auf einem zweidimensionalen Terrain. Unter Berücksichtigung von Winkel, Windrichtung und Schusskraft versuchten sie die gegnerische Stellung mit Projektilen zu treffen. Das war nötig, da die Kontrahenten durch die räumliche Beschaffenheit nicht aus nächster Nähe gegeneinander kämpfen konnten.Damit werden die Merkmale des Genres auch schon deutlich und euch fallen sicher schon erste Spiele ein, die darunter einzuordnen sind.

Ihr habt es sicher schon erraten: Worms ist ein solches Artillery Game.

Meist finden Artillery Games zudem in Runden statt, in denen Spieler Zeit haben, das passende Geschoss zu wählen, mit dem die Umgebung genutzt, Entfernung überwunden und ein effektiver Treffer gelandet werden kann. Die bekanntesten Vertreter sind die Worms-Spiele von Team17, Frontschweine und Angry Birds.

5. Souls-like

Diese Betitelung ist die jüngste in unserer Aufzählung. Der Begründer des Genres, Demon's Souls, ist erst im Jahr 2009 erschienen. Die Verwendung von Souls-like als Spielegenre hat sich dann im Laufe der vergangenen neun Jahre herausgebildet.

Demon's Souls ist ein von From Software entwickeltes Fantasy-Rollenspiel für Sonys PlayStation 3. Auch wenn es inhaltlich nicht mit den späteren Spielen zusammenhängt, wird Demon’s Souls als erster Teil der Souls-Reihe bezeichnet, die 2016 mit Dark Souls 3 ihren Abschluss fand. Doch was macht die Spiele so besonders?

Oberflächlich betrachtet ist es nicht viel. Denn Third-Person Rollenspiele, in denen ihr in einer Fantasy-Welt Dämonen, Krieger und Monster zerhackt, gibt es zuhauf. Einige Elemente hat From Software jedoch so spezifisch umgesetzt, dass sie mittlerweile zahlreich kopiert werden. Dazu gehört zum Beispiel der hohe Schwierigkeitsgrad. Der ergibt sich in Souls-Spielen dadurch, dass die meist eher behäbige Spielfigur - ganz anders als in Musou-Games - nicht einfach durch Widersacher mäht wie ein Rasentraktor.

Auch ohne "Souls" im Namen ein Souls-like aus dem Hause From Software: Bloodborne

Vielmehr wollen die Gegner erst gelesen werden. Ihr beobachtet, wie sich Feinde bewegen, welchen Mustern sie folgen, weicht aus, sucht nach Schwächen, wartet den perfekten Zeitpunkt ab und schlagt dann gezielt zu. Das könnt ihr nicht unbegrenzt oft hintereinander tun, weil euch sonst die Ausdauer ausgeht. Timing und Geduld sind also gefragt.

Das führt dazu, dass gerade Bosskämpfe enorm viel Zeit in Anspruch nehmen und auch kleinere Allerweltsgegner euch bei mangelnder Vorsicht das Leben kosten können. Das wiederum bedeutet eine harte Bestrafung: Vom letzten Speicherpunkt an gesammelte Erfahrung geht euch verloren. Könnt ihr sie nicht am Ort des Verbrechens wieder zurückgewinnen und sterbt ein weiteres Mal ist sie für immer dahin. Bekannte Vertreter sind Lords of the Fallen, The Surge, Bloodborne und Nioh. Bisher ist es allerdings noch etwas strittig, ob sich die Bezeichnung Souls-like als Subgenre auch langfristig durchsetzen wird.

Es gibt noch viele andere Spielebezeichnungen, die sich an besonders populären Genre-Vertretern orientieren, aber weniger trennscharf zu definieren sind. Dazu gehören Begriffe wie „Pokémon-Klon“ oder „Smashbros.-Klon“. Denkt ihr, diese Spiele haben es verdient, sich als eigenständige Subgenrenamen durchzusetzen? Diskutiert gerne mit anderen Lesern darüber in den Kommentaren!