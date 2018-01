Wer einmal The Legend of Zelda - Majora's Mask gespielt hat, der wird sich für immer an einen Ort erinnern: Die zentrale Stadt Clock Town oder in der deutschen Version Unruhstadt genannt, die sicherlich zu den interessantesten Zelda-Orten gehört. Nun hat sich ein Fan die Mühe gemacht und für die ungewöhnliche Stadt eine eigene Tourismus-Webseite eröffnet.

Übersichtlich und mit zahlreichen Zusatzinfos versehen: Die Fan-Webseite kann sich auf jeden Fall sehen lassen.

Auf dem ersten Blick ähnelt die Webseite vieler anderer Urlaubswebseiten: Sie ist übersichtlich gestaltet und bietet, je nach gewählten Reiter, Infos zu wichtigen Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten. Hier und da versteckt sich sogar das eine oder andere Easter-Egg, welches Fans der Reihe wiedererkennen.

Die jeweiligen Texte, die Teile der Stadt oder des Umlandes beschreiben, sind zudem unterhaltsam geschrieben. Zusätzlich bieten sie die eine oder andere wissenswerte Info, die sich für den nächsten Durchgang mit The Legend of Zelda - Majora's Mask durchaus lohnen könnte.

Fans von Zelda oder von ungewöhnlichen Fan-Ideen sollten der Webseite auf jeden Fall einen Besuch abstatten. Eventuell kommt irgendwann der Punkt, an dem ihr tatsächlich nach Clock Town reisen müsst.