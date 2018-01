Unter anderem in unserer Meldung rund um ein mögliches neues Pokémon-Spiel für Nintendo Switch erwähnten wir, dass Gerüchten zufolge noch im Januar 2018 eine Nintendo Direct-Übertragung mit Neuigkeiten rund um das Spieleangebot Nintendos stattfinden soll. Doch woher kommt dieses Gerücht?

Zur Erinnerung: Das war die Nintendo Direct vom September 2017.

Im November des vergangenen Jahres tauchten angeblich geleakte Dokumente des Publishers Electronic Arts auf, in denen eine entsprechende Randnotiz vermerkt war. In den folgenden Wochen verdichteten sich die Zeichen, dass Nintendo seine Präsentation für den 11. Januar 2018 plant – heute also. Doch wo bleibt er nun, der randvoll mit Trailern gepackte Livestream des japanischen Konzerns?

Nun, der macht sich aktuell offenbar noch einen hübschen Spaß aus der Ungewissheit und freudigen Erwartungshaltung der Fans und Spieler. Auf Twitter postete Nintendo unkommentiert das Bild eines brennenden Chibi-Robos. Diverse Industriegrößen hinterließen Nachrichten unter dem Bild, etwa über die offiziellen Spiele-Accounts von Sonic the Hedgehog, Mega-Man, Doom und Assassin's Creed.

Doch das ist noch lange nicht alles. Zwischendurch kitzelte Nintendo seine Gefolgschaft mit einem Bild und einem passenden Zitat aus dem Spiel Super Mario Odyssey.

What is the secret you're seeking? I know it, I know it, ha HA! I can't tell you! ♪ It's hiding somewhere and no peeking! ♪ Go find it, go find it, scra-CAW! pic.twitter.com/uOzojBR7A4 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) 5. Januar 2018

Und dann war da dieser mysteriöse Tweet der Spielehandelskette Gamestop, der auf eine „Nintendo Direct in 45 Minuten“ hinweisen und den Hype schüren sollte. Offenbar ein Fehler, denn die Nachricht wurde gleich wieder gelöscht.

Er, what are you up to, @GameStop? Yes, they tweeted this and then deleted it. Hmm... pic.twitter.com/bDLQZalTBv — Nintendo Everything (@NinEverything) 10. Januar 2018

War ursprünglich tatsächlich eine Nintendo Direct für diese Woche geplant, aber schließlich verschoben worden? Selbst gut vernetzte Branchen-Insider wie Laura Kate Dale von Kotaku und Alanah Pearce von IGN geben sich verwirrt.

Same here. I keep hearing info, but I'm not feeling confident until it gets announced this time. Something very strange has been going on with this one. https://t.co/UfC4oiyuRw — Laura Kate Dale (@LaurakBuzz) 10. Januar 2018

„Ich höre ständig etwas darüber, bin diesmal aber nicht zuversichtlich, bis etwas angekündigt wird. Etwas sehr seltsames geht hier vor.“

I’ve only heard ‘later this week’, but it’s definitely from a legit source. You’re right, it’s weird. — Alanah Pearce (@Charalanahzard) 10. Januar 2018

„Ich habe nur 'später in dieser Woche' gehört, aber definitiv von einer vertrauenswürdigen Quelle. Du hast recht, das ist seltsam.“

Offensichtlich ist die Woche noch nicht rum und auch der besagte 11. Januar ist zum Zeitpunkt dieser Meldung noch jung. Dass Nintendo also tatsächlich noch mit einer Nintendo Direct um die Ecke kommt, ist durchaus möglich. Offiziell angekündigt hat das Unternehmen bislang aber nach wie vor nichts.