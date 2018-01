Normalerweise sind die Schlachtzüge in World of Warcraft für mehrere Spieler ausgelegt. Dem Paladin Rextroy ist das egal, denn er hat sich zum Ziel gesetzt, die Bosse alleine zu besiegen. Sein jüngstes Opfer? Garothi Worldbreaker aus dem aktuellen Schlachtzug Antorus.

(Quelle: Youtube, Rextroy)

Hochstufige Gegner und enormes Risiko? Für Rextroy kein Problem und gewohnter Alltag. Der Paladin ist der erste Spieler weltweit, der Garothi Worldbreaker solo bezwungen hat. Dafür hat er aber auch so einiges investiert, vor allem zeittechnisch. Insgesamt hat der Kampf über acht Stunden gedauert und jede Menge Konzentration benötigt.

Im Normalfall ist der Boss für viel mehr Spieler ausgelegt, aber Rextroy hat kurzerhand jene Anforderungen ignoriert. Wobei er für den Kampf, so gibt er selbst zu, auf einen Exploit gesetzt hat. In dem Bosskampf-Bereich gibt es einen Teil, bei denen er den Angriffen Eradication, Fel Bombardment und Carnage problemlos ausweichen konnte. Ohne diesen Fehler wäre der Kampf wohl noch eine ganze Ecke schwieriger, wenn nicht gar unmöglich geworden.

Ob auch die restlichen Bosse, darunter der finale Gegner Argus, der Zerrütter, solo zu besiegen sind, ist noch unklar. Rextroy wird es aber sicherlich versuchen.

Mit dem Schlachtzug Antorus ist World of Warcraft - Legion zu einem Ende gekommen. Die Geschichte wird erst mit der nächsten Erweiterung World of Warcraft - Battle for Azeroth fortgesetzt.