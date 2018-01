Das Wochenende ist endlich da, doch was sollt ihr nur mit all der Freizeit anfangen? Wenn euer Regal mit Konsolenspielen und eure Steambibliothek beide schon anfangen zu stauben und euch eure alten Spiele nicht mehr so wirklich reizen, rettet euch vielleicht der Humble Bundle Winter Sale aus eurem Trott.

Selbst GTA 5 ist um 50% heruntergesetzt

Bei dieser neuesten Schnäppchen-Offensive kommt sicher keiner zu kurz. Schließlich sind bis zum 25. Januar tausende Spiele heruntergesetzt. Darunter sind auch AAA-Spiele, sowie Erscheinungen der letzten Monate.

Wir haben für euch einige Highlights herausgesucht, die euch sicherlich interessieren dürften.

The Witcher 3: Wildhunt (GOTY Edition) - 20€

Das Fantasy-Rollenspiel, dass euch mit bezaubernder Grafik und fesselnder Story überzeugt hat, ist jetzt zum Schnäppchenpreis zu haben. Hier könnt ihr die vollständige Version mit 60% Rabatt erwerben.

Prey - 20€

Erst Mitte letzten Jahres erschienen, ist Prey jetzt schon für euch mit 50% Rabatt zu haben. Jetzt könnt ihr eure Chance nachholen, das Sci-Fi Meisterwerk von Bethesda doch noch zu spielen.

No Man's Sky - 24€

Nach dem "Foundation"- und dem "Atlas Rising"-Update ist No Man's Sky endlich zurück und damit näher an den Erwartungen und Hoffnungen seiner ursprünglichen Fans gerückt. Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt um dem Spiel eine zweite Chance zu geben, und das gleich für 60% weniger Geld.

Assassin's Creed - Origins - 42€

Auch diese relativ neue Erscheinung, die bei euch immer viele Diskussionen auslöst, ist für nur 70% des Ursprungspreises zu haben. Wer ein Fan der Serie ist, und dem neuen Spiel noch keine Chance gegeben hat, sollte sich diesen Deal besser nicht entgehen lassen.

Denkt dran, der Winter Sale geht nur bis zum 25. Januar 2018 und beinhaltet noch viele weitere Spiele wie zum Beispiel Stardew Valley, Destiny 2, ARK, Chaos on Deponia und noch viele mehr.