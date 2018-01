Vor einigen Tagen sorgte ein Glitch im "Battle Royale"-Modus von Fortnite noch für unfaire Vorteile. Den Spielern war es aufgrund eines Fehlers möglich auf eine Ebene unter der Spielwelt zu gelangen und von dort aus ahnungslose Kontrahenten auszuschalten.

(Quelle: Youtube, Spoderman Gg)

Wie ihr im Video des Youtubers Spoderman Gg kurz vor der zweiten Minute sehen könnt, gelingt es ihm durch das Bauen eines Fundaments unter die eigentliche Spielwelt zu rutschen. Von dort aus ist es ihm zwar möglich jeden anderen Spieler zu sehen, selbst jedoch unerkannt zu bleiben. Der geringe Höhenunterschied erlaubt es Truhen zu öffen und die Gegenstände aufzusammeln, als auch auf andere wehrlose Spieler zu schießen.

Wie die englischsprachige Webseite Kotaku berichtet, habe Entwicklerstudio Epic Games demzufolge geraten, die unfairen Spieler zu melden und den entsprechenden Grund einzutragen, damit gegen ihre Accounts vorgegangen werden kann. Der Glitch konnte übrigens auf der Karte "Fatal Fields", aber auch auf "Salt Springs" genutzt werden.

Inzwischen konnte Epic Games den Fehler jedoch beheben. Ihr solltet euch also keine Sorgen mehr machen müssen, auf diese Weise ein Match zu verlieren.

Success! The underground map exploit has been fixed and all wormholes leading to the underworld have been removed. For players who were reported, we are looking at each case and our own analytics and we’ll take appropriate action. Get out there and have some fun in the sun!