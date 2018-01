Seit Anfang September ist Destiny 2 für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich, seit Ende Oktober darf auch auf (...) mehr

Lego Dimensions, Project Cars und Deus Ex 4: Die Video-Wochenschau

Battlefield 2: Modifikation hält Spiel am Leben und integriert den Falkland-Krieg

Battlefield: EA bittet Fans, alte Spiele nicht am Leben zu halten

Vielleicht hat einer von euch in der letzten Woche die Awesome Games Done Quick geschaut? Dort haben Speedrunner in der (...) mehr

Weitere News