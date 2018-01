Ihr habt sie alle schon gesehen: Die Fotos von Menschen in einfarbiger Kleidung, die zu gut beleuchtet sind, mit einem etwas zu strahlenden Lächeln. Familienfotos, auf denen alle in die Kamera gucken und keiner heult, Opa und Oma die fit wie ein Turnschuh durch den Park joggen. Und eben auch der saubere, durchtrainierte "Gamer", der strahlend lächelnd im hellen Wohnzimmer mit seiner Freundin kuschelt. Es sind die Bilder, die ihr auf unseren Facebook-Beiträgen sehen könnt, und die in Artikeln häufig zur Illustration von Texten verwendet werden. Das sind sogenannte Stockfotos und Fotografen verkaufen diese Bilder auf Internetseiten in Massen. Ein Stockfoto entsteht ohne Auftrag, wann und wie der Fotograf es möchte, und kann von unendlich vielen Menschen und Firmen gekauft und verwendet werden. Meist für Werbezwecke oder die Presse, bieten Stockfotos eine einfache Möglichkeit Texte zu illustrieren und Themen anschaulich zu machen.



Ach komm, welches Spiel verursacht denn diese Gesichtsaudrücke? Das kauft euch doch keiner ab. Und außerdem sind eure Controller ausgeschaltet, ihr Anfänger.

Vor allem in der Videospiel-Branche stoße ich immer wieder auf Fotos, die das Leben von "Gamern" darstellen sollen und auf diesen Fotos ist meist eine Welt zu sehen, die ferner der Realität nicht sein könnte. Ich weiß, dass ich nicht der einzige bin, der mit Chipskrümeln auf dem Bauch, in einem dunklen Raum mit schlechter Belüftung stundenlang auf seinen Bildschirm starrt. Und dabei lächle ich ganz bestimmt nicht vergnügt und zeige einen Daumen nach oben. Ganz sicher habe ich auch kein komplettes, sauberes Outfit an. Und vor allem sind meine Haare nicht so perfekt gestyled, wie es euch die Fotografen der Stockfoto-Industrie weismachen wollen.

Eine Frage ist euch sicherlich schon einmal in den Sinn gekommen, während ihr ein solches Foto betrachtet habt:

Was sind das bitte für Menschen und wie sind die in diesem Foto gelandet?

Nun, wie es der Zufall so will, bin ich eben einer dieser Menschen und ich werde euch im Folgenden erklären wie ein solches Foto entsteht, wie meine Erfahrungen als Stock-Model so verlaufen sind und warum die Fotos sich so vor der oftmals weniger puristischen Realität der Videospiele scheuen. Ich bin schon im sehr jungen Alter an die Industrie gewöhnt worden, da meine Mutter selbst als Stock-Fotografin arbeitet. Kinder sind natürlich Gratis-Models, gerade wenn man ein Heimstudio hat. Also durften meine Brüder und ich von frühester Kindheit an für etliche Fotos Modell stehen. (Natürlich immer freiwillig, und es macht auch wirklich Spaß. Keine Sorge) Als Folge wurde ich natürlich irgendwann auch richtig gut darin, die Anweisungen von Fotografen zu befolgen und kannte den Drill, wenn man so will. Als ich älter wurde, konnte ich mir mit der Arbeit für meine Mutter und einige ihrer Kollegen ein wenig extra Taschengeld verdienen, also hörte ich nie wirklich damit auf. Was ich dabei gelernt habe, ist folgendes:

Erstens müssen Stockfotos eine breite Masse an Menschen ansprechen, da sie nur Geld einbringen, wenn sie oft genug heruntergeladen werden. Daher müssen sie natürlich optisch ansprechend, relativ generisch und immer schön exzentrisch sein. Das erklärt also schon einmal das helle Licht, die lahmen Kulissen und die seltsamen Gesichtsausdrücke. Zweitens sind jegliche Logos und Brandings natürlich strengstens verboten, wegen Urheberrechten und so weiter. Ergo: Keine Adidas-Schuhe, Supreme-Pullis oder Ray-Bans auf den Fotos. Daher also der langweilige Kleidungsstil.

Ihr seht also, es ist kein Wunder, dass ihr auf den Fotos in der Presse und der Werbung für Esport-Events keine "realistisch"-typischen Gamer zu Gesicht bekommt. Lächeln und Daumen hoch verkauft sich nämlich ganz einfach besser als Bierbauch und Nacho-Mund. Fühlt euch also geehrt und einzigartig denn ihr seid wortwörtlich: "too real".

Ich hoffe ihr fandet diesen kleinen Einblick in mein Privatleben einigermaßen interessant und ich habe euch einige Fragen zum Thema Stockfotos beantwortet. Das Bild ganz oben zeigt übrigens meinen bruder und mich, im Alter von etwa 8-9 Jahren. Habt ihr vielleicht auch schon einmal so etwas ähnliches gemacht oder kennt ihr lustige Stockfotos, vielleicht sogar Memes, die ihr uns in den Kommentaren zeigen könnt? Ich bin mal gespannt.