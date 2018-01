Dieses Gefühl kennen sicher viele von euch: Ihr seht ein Video, ein Bild oder etwas dergleichen, für das ihr euch einfach nur noch fremdschämt. Ihr wollt einfach nicht mehr hinsehen - und könnt es auch kaum. Die Internetkultur nennt Sachen, die dieses Gefühl in euch auslösen, "cringey". Ein Beitrag im Resetera-Forum beschäftigt sich damit, wie "cringey" Gamer eigentlich manchmal sein können.

Quelle: Youtube: Tejbz

Dieser Pop-Rock-Song des Streamers und ehemaligen Call of Duty - Modern Warfare 2-Kommentators Tejbz, will "Party machen und der Welt zeigen, dass Gamer sehr wohl Mädels abkriegen können". Denn "Gamer sind gottverdammt genial". Selbstverständlich nutzt er kein übliches Schlagzeug. Er nutzt ein Rock Band-Schlagzeug. Schaut euch das Video am besten selbst an. Sechs Jahre später veröffentlichte Tejbz ein Video, in dem er sich selbst darüber lustig macht und zu Beginn eine "cringe"-Warnung ausspricht.

Quelle: Youtube: Tejbz

Auch Gamer-Shirts werden hier auf die Schippe genommen. Als Fremdscham-Exemplar dient hier dieses Modell, auf dem es heißt: "Geh mir nicht auf die Nerven. Ich bin kurz davor, aufzuleveln. Und du siehst aus, als würdest du genug Erfahrungspunkte bringen."

Vorsicht! Quelle: www.0stees.com

Das alles ist natürlich nur als Spaß gemeint und soll nicht heißen, dass Gamer generell zum Schämen sind. Im Beitrag äußern sich ausschließlich Gamer darüber, was sie denn alles so richtig peinlich finden.

Quelle: Youtube: PigMaverick

Ein weiteres gutes Beispiel ist dieser "Live Action"-Kampf aus Kingdom Hearts in dem Sora gegen Roxas kämpft.

So. Genug fremdgeschämt. Einige Gamer können manchmal schon merkwürdig sein. Kennt ihr ein paar richtig lustige Beispiele? Schreibt sie uns doch in die Kommentare!