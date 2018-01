Trump oder Videospiel-Bösewicht, wer hat diese Sätze gesagt?

Der 45. Präsident der Vereinigten Staaten, Donald Trump, ist nicht gerade bekannt für seine Eloquenz. Vielmehr ist er dafür bekannt, Sätze abzusondern, die Minderheiten, Mitarbeiter oder Konkurrenten beleidigen.

Das kommt euch Videospielern sicherlich bekannt vor. Denn auch in Spielen kommen immer wieder Bösewichte vor, die nicht ganz koschere Sätze von sich lassen. Das müssen sie ja auch, schließlich haben sie in einem Spiel die Rolle des Antagonisten - den oder die ihr nicht mögen sollt. Im folgenden Quiz seid ihr also vor die Frage gestellt: Kommt dieser Satz von Donald Trump oder von einem Videospiel-Bösewicht?

Na, wie viele der Fragen konntet ihr richtig beantworten? Und wo wir schon dabei sind, welcher ist eigentlich euer liebster Videospiel-Bösewicht? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare.