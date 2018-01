„Dragon Ball“-Spiele sind Adaptionen der bekannten Anime-Serie, die wiederum auf einem gleichnamigen Manga basiert. Doch hinter all dem steckt noch mehr: Eine Jahrhunderte alte chinesische Literaturvorlage liefert den Stoff für dieses und viele andere Videospiele. Auch Overwatch ließ sich schon davon inspirieren.

„Die Reise in den Westen“ ist einer von vier chinesischen Romanen, die im deutschsprachigen Raum als „Die vier wundersamen Bücher“ bekannt sind. Damit entstammt die Geschichte einer Sammlung, die zu den ältesten Romanen der Welt gehören. Der Autor Wu Cheng’en verfasste sie während der Ming-Dynastie, genauer gesagt im 16. Jahrhundert. Staub angesetzt hat sie seither nicht, bis heute wird sie eifrig in Erzählungen verarbeitet. Das liegt wohl vor allem daran, dass eine der Figuren des Romans - der Affenkönig - im Laufe der Zeit zu einer chinesischen Ikone herangewachsen ist.

Seine Berühmtheit stoppte nicht an den Landesgrenzen: „Dragon Ball“-Fans kennen ihn beispielsweise als den Serienprotagonisten Son Goku. Die Geschichte „Die Reise in den Westen“ sowie einzelne Figuren daraus wurden darüber hinaus oftmals in Videospielen verarbeitet. Das Buch erstreckt sich über mehrere umfangreiche Teile, die wir euch an dieser Stelle natürlich nicht haarklein wiedergeben können. Nur so viel:

Alles dreht sich um die Reise des Mönches Tang Seng, der vom König der Affen, einem Halbdämon und einem Hybriden aus Mensch und Schwein auf einer Reise von China aus gen Westen begleitet wird. Das Ziel der Reise ist nichts Geringeres als Buddha selbst gegenüber zu treten. Auf dem Weg zu ihm werden sie in zahlreiche Abenteuer verwickelt. Wir zeigen euch, in welcher Form diese Geschichte in Videospielen umgesetzt wurde.

Ihr könnt die Geschichte sogar noch etwas weiterführen, wenn ihr feststellt, dass bereits der Roman eine lose Adaption einer wahren Mönchsreise ist. Hättet ihr gedacht, dass Dragon Ball und so viele andere Spiele in dieser Vorlage verwurzelt sind? Kennt ihr weitere Verweise auf das Buch in Videospielen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!