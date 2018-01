Quelle: Kotaku

Es gibt verschiedene Weisen, wie ihr jemandem eure Liebe beweisen könnt. Auch euren (zukünftigen) Kindern. Ein Redakteur des englischsprachigen Magazins Kotaku erzählt nun von seinem absoluten Liebesbeweis an seinen Sohn und von dem steinigen Weg, 9999 Münzen in Super Mario Odyssey zu sammeln.

Für viele das Spiel des Jahres 2017: Super Mario Odyssey

In Super Mario Odyssey habt ihr die Möglichkeit, frischen Wind in Marios Garderobe zu bringen - mit einer Vielzahl an Kostümen. Die meisten davon befinden sich preislich im Rahmen. Doch es gibt dieses eine Kostüm, für das ihr lange, lange sparen müsst: Das Skelett-Kostüm. Und exakt dieses wollte der 5-jährige Sohn des Redakteurs Mark Serrels unbedingt haben. UNBEDINGT!

Das Kostüm seiner Träume.

Und das kostet sage und schreibe 9999 Münzen. Zum Vergleich: Für die meisten Outfits müsst ihr ungefähr 100 Münzen zahlen. Mark konnte seinem Sohn den Wunsch schwer abschlagen. Also ließ er sich auf diese Tortur ein. Seine Reise führte ihn durch das New Donk City Festival (ganze fünf Mal), wo er 1100 Münzen sammelte. Seine wohl verdiente Pause konnte sich der liebevolle Vater danach allerdings nicht nehmen. Das gestatte ihm sein Sohn nicht.

"Aber Papa. Du hast gesagt, dass du mich liebst. Deshalb musst du sie dir alle schnappen."

Ihr wollt es Mark gleichtun? Wir zeigen euch wie:

Den Rest der 9999 Münzen sammelt Mark mit mehreren Anläufen in Bowsers Land. Dann war es endlich so weit: Die Ehre des Kaufs überließ er allerdings seinem Sohn. Damit könne man ihn doch sicherlich zum "Vater des Jahres" küren. Erleichtert und erschöpft, gönnte sich der Vater nun eine kleine Tee-Pause. Zehn Minuten später dann der Schock:

Ihr könnt euch sicherlich denken, wie verärgert der Vater war. Aber so sind Kinder nun einmal. Das "Diddy Kong"-Kostüm sieht halt eben knuffiger aus.

Würdet ihr euren Liebsten auch so einen Gefallen tun? Den Preis für den Vater des Jahres hat sich der Redakteur unserer Meinung nach trotzdem verdient, oder nicht?