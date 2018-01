Twitch-Geheimtipps: Ein Herz für kleine Streamer

Reichweite ist nicht alles was zählt. Auch weniger bekannte Streamer stecken oft große Mühen in ihr Hobby und verdienen es, gesehen zu werden. Wir nehmen für euch ein paar kleine Streamer unter die Lupe.

Gaming-Streamer gibt es wie Sand am Meer. Um einen besseren Überblick zu schaffen, haben wir euch vor kurzem bereits einige der aktuell größten in Deutschland zusammengestellt - gemessen an deren Abonnentenzahlen. Doch längst nicht alle Twitch-Streamer, die etwas auf dem Kasten haben, erhalten Reichweiten wie RoyalPhunk, Gronkh und Co.

Damit ihr auch diese auf den Schirm bekommt, werfen wir ein wenig Licht auf ausgewählte unbekanntere Streamer, die für euch interessant sein könnten. Die Auswahl ist diesmal daran bemessen, wie unterhaltsam oder informativ diese sind. Oder sogar beides. Seht im Folgenden also unsere fünf aktuellen Twitch-Geheimtipps:

totallyAcRo

Escape from Tarkov ist ein Multiplayer-Shooter, der momentan viel Aufmerksamkeit erregt. Da sich das Spiel derzeit in der Beta-Phase befindet, gibt es noch viel darüber zu lernen und herauszufinden. Der Streamer totallyAcRo kann euch dabei unter die Arme greifen: In seinen ausgedehnten Übertragungen widmet er sich fast ausschließlich dem außergewöhnlichen Shooter, beantwortet Fragen dazu und hilft Neulingen, sich in Tarkov zurecht zu finden. Die nötige Expertise bringt er mit.

Zum Erstellungszeitpunkt des Artikels folgen ihm 1.360 Leute.

Bildquelle und Kanal: Twitch, totallyAcRo

Bauloewe

Bauloewe ist ein unaufgeregter Streamer aus dem Frankenland, was sich ab und an auf sympathische Weise im durchblitzenden Dialekt zeigt. Er dürfte für euch vor allem wegen seiner großen Bandbreite an Spielen interessant sein: Neben dem allseits beliebten Playerunknown's Battleground könnt ihr ihm beim Spielen von Overwatch, Portal 2, The Elder Scrolls Online - Tamriel Unlimited oder auch H1Z1 - King of the Kill zusehen. Seine Zuschauer und die feste Community bindet er vorbildlich in seine Aktivitäten ein und auch andere Streamer erhalten von ihm Unterstützung. Guter Typ.

Zum Erstellungszeitpunkt des Artikels folgen ihm 191 Leute.

Bildquelle und Kanal: Twitch, Bauloewe

Thisisalyx

Alyssa ist eine junge Gamerin mit einer Vorliebe für Counter-Strike Global Offensive. Darin zeigt sie regelmäßig auch, was sie draufhat: Ihre Streams zeichnen sich nicht nur durch ihre ruhige und entspannte Art aus, sondern auch durch jede Menge Können. Neben Counter Strike widmet sie sich ab und an auch anderen Spielen, wie kürzlich Life is Strange – Before the Storm. Im Twitch-Profil gibt sie regelmäßige Updates zu geplanten Streams, haltet euch also auf dem Laufenden!

Zum Erstellungszeitpunkt des Artikels folgen ihr 484 Leute.

Bildquelle und Kanal: Twitch, Thisisalyx

xZaliax

Danny alias xZaliax bietet euch eine sehr bunte Mischung an Spielen in ihren Streams. Sie zockt zwar ebenso gern PUBG wie die meisten PC-Spieler, wenn ihr aber zur Abwechslung auch einmal bei ausgiebigen Rollenspiel-Sitzungen dabei sein wollt, ist sie die richtige Anlaufstelle. Neben JRPGs bringt sie eine Menge MMORPG-Erfahrung mit und kann den Spieleindrücken somit qualifizierte Kommentare beifügen.

Bildquelle und Kanal: Twitch, xZaliax

Zum Erstellungszeitpunkt des Artikels folgen ihr 895 Leute.

D3njoman

D3njoman ist ein vergleichsweise frischer Streamer, aber ein erfahrener Spieler. Bei ihm bekommt ihr eine große Auswahl verschiedener Genres zu sehen, von Shootern über Survival-Spiele bis zu Einzelspieler-„Action-Adventures“. Interessant sind auch die weniger bekannten oder erfolgreichen Spiele, die er umfassend anspielt. Seine Streams kommentiert er mit Gelassenheit und seinem ganz eigenen, trockenen Humor. Hin und wieder gibt es launige Koop-Streams mit der Freundin und der Katze zu sehen.

Zum Erstellungszeitpunkt des Artikels folgen ihm 55 Leute.

Bildquelle und Kanal: Twitch, D3njoman

Ist euch einer der Genannten schon vorher ein Begriff gewesen? Vielleicht ist ja jemand dabei, bei dem ihr künftig öfter mal vorbei schauen werdet. Lasst uns auch gerne wissen, welchen Streamer ihr unbedingt empfehlt und schreibt uns die Kanalnamen in die Kommentare!