Videospiele sind immer wieder in der Diskussion. Gewalt, Sex und anderes regen Eltern und Politiker auf. Nicht immer sind diese Vorwürfe haltbar. Auch in diesem Fall vor einiger Zeit in Adelaide in Australien. Hier hat sich Nine News Adelaide einer vermeintlich skandalösen Sache angenommen: Jemand baut die Stadt Adelaide detailgenau in einem Videospiel nach, um dann darin Polizisten und Bürger zu erschießen und zu überfahren. Dahinter steckt jedoch nicht mehr, sondern schlichtwegs nichts, wie Jim Sterling im neuen Jimquisition berichtet.

Alles dreht sich um das Spiel The P Platers, in dem ein dreiköpfiges Team von Entwicklern die australische Stadt Adelaide nachbaut - und zwar so getreu wie möglich. Einer dieser Entwickler, Liam Keenan, studiert Architektur und nutzt das Spiel auch als Lernobjekt an der Universität. Eigentlich keine News wert. Doch Nine News strickt daraus etwas ganz Anderes.

Nachdem Reporter auf einen alten Build des Spiels in einem Forum gestoßen sind, kreiert Nine News eine Skandal-Geschichte darum. Dass Australien sehr hart mit Gewalt in Spielen umgeht, konntet ihr erst letztens wieder erfahren, als Outlast 2 im Land verboten wurde. Es ist also nicht verwunderlich, wenn ein News-Sender über ein angeblich brutales Spiel berichtet. Einen Eindruck über die Berichterstattung bekommt ihr hier:

Im ganzen Bericht, der dann im Fernsehen zu sehen war, vermengte der Sender Spielszenen aus The P Platers und Einspieler aus einer gemoddeten Version von GTA 5, in der die australische Polizei zu sehen war. Die Nachrichtensprecherin nannte The P Platers eine „Variante von Grand Theft Auto“. Dabei hat das Spiel überhaupt nichts mit Rockstar und Grand Theft Auto zu tun. Das interessierte die Reporter aber nicht.

Bei einer Anfrage des Senders bei Liam Keenan stellte dieser klar, dass sich der Reporter besser direkt an Rockstar wenden sollte, wenn er Fragen zu GTA 5 hat. Daraufhin kam die entblößende Frage zurück: „Wer ist denn Rockstar?“ Der Sender wusste also nicht mal, wer der Entwickler des Spiels GTA ist. Recherche ist etwas Anderes.

Dabei blieb es jedoch nicht. Statt auf den Vorschlag Keenans einzugehen, neues Material des Spiels vorzustellen, beharrte der Sender darauf, die eigenen Aufnahmen aus dem gefundenen veralteten Build zu nutzen, da sie besser in das gezeichnete Bild passten. Denn in der neuen Version des Spiels finden sich keine Waffen mehr. Sie ist völlig gewaltlos.

Richtig geschmacklos wurde der Sender dann auch noch, als er in der Berichterstattung eine scheinbare Verbindung des Spiels The P Platers und GTA 5 mit den Terroranschlägen in London und Melbourne herstellte.

Man kann nicht umhinkommen, dem Sender vorzuwerfen aus nichts eine Geschichte zu machen. Ein Spiel, das nichts mit Gewalt zu tun hat wird mit Terrorismus in Verbindung gebracht. In einer Szene zeigt dann ein Reporter noch Passanten das Spiel The P Platers - ohne den Kontext. Die Reaktionen entsprechen dem, was der Sender sehen und zeigen wollte. Mit Journalismus hat das nichts mehr zu tun.