Über vier jahre nach dem Erscheinen der PlayStation 4 häufen sich Gerüchte und Spekulationen um die nachfolgende Konsole. In einigen Jahren wird es voraussichtlich auch für Microsoft und Nintendo an der Zeit sein, eine neue Konsole zu veröffentlichen. Bei den ganzen Innovationen und Anforderungen der Gamer steht eine große Frage im Raum: Was wünscht ihr euch eigentlich von der kommenden Konsolengeneration? Wir haben in unserer Redaktion nachgehorcht und euch auf Facebook gefragt. Hier sind eure Wünsche:

Selbstverständlich steht es noch in den Sternen, wann ihr neue Konsolen erwarten könnt. Was würdet ihr euch von der nächsten generation unbedingt wünschen? Schreibt es uns in die Kommentare!