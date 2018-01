Strategie- und Rollenspiele gehören zu meinen beiden Lieblingsgenres. Es gibt einige Spiele, die es schaffen, die grundlegenden Elemente dieses Genres perfekt zu vereinen: Eines davon ist Final Fantasy Tactics Advance.

Ihr alle habt es wahrscheinlich: Dieses eine Spiel, das euch aus ganz unterschiedlichen Gründen am Herzen liegt. Vielleicht liegt das gar nicht nur am Spiel selbst, sondern auch an den Umständen, wie ihr es gezockt habt: Eurer Kindheit oder Jugend. Die Menschen, mit denen ihr es gespielt habt ... An dieser Stelle wollen wir euch von unseren ganz subjektiven und persönlichen Spiel-Geschichten erzählen. Hier findet ihr alle bisher in der Reihe erschienenen Artikel.

Jeder von euch hat sie: Diese Spiele, die man einfach immer wieder spielen kann. Deren Geschichte, Waffen und Items ihr auswendig kennt und an denen ihr die Lust trotzdem nie verliert. Ganz egal, wie grausam die Grafik für heutige Verhältnisse aussieht. Eines davon ist für mich Final Fantasy Tactics Advance. Wobei ich über das Advance am Ende des Namens mehr als erfreut bin und war (Der Game Boy Advance hatte im Gegensatz zum originalen Game Boy ein Licht im Bildschirm eingebaut; zumindest in der SP-Variante). Das Spiel erschien 2003, pünktlich, einen Tag vor meinem achten Geburtstag. Und jetzt ratet mal, was meine Mutter mir geschenkt hat.

Tactics ist wahrlich kein typisches "Final Fantasy"-Spiel und ist gerade deshalb wirklich ein Spiel für Jedermann. Ihr schlüpft in die Rolle von Marche, der zusammen mit seinen Freunden durch ein Buch in eine andere Welt gerät. Dort wacht er allerdings alleine auf. Der arme Junge. Auf eurer Mission, eure Freunde wieder zu finden, trefft ihr auf treue Gefährten mit unterschiedlichen Berufen, wie zum Beispiel Weiß-, Schwarz- oder Rotmagier, Mönch, Krieger und so weiter.

Die Kämpfe sind "Final Fantasy"-typisch Rundenbasiert. Allerdings müsst ihr euch an einige Gesetze halten, die manchmal variieren können. Wenn ihr euch nicht an sie haltet, landen eure Charaktere im Ernstfall im Gefängnis. Tactics ist einiges der wenigen Spiele, das ich jedes Mal wirklich zu 100 Prozent durchspiele. Und dieses Spiel hat 300 Missionen.

Es ist nicht nur die Vielzahl an Missionen - die wohlgemerkt alle wirklich Spaß machen - die mich immer wieder dazu bringt, zu dem Spiel zurückzukehren. Es sind auch die vielen Charaktere, mit ihren unterschiedlichen Rollen, die alle den Kampf bereichern. Die Jagd nach der perfekten Waffe und der perfekten Team-Kombination. Auch die Geschichte hat einiges zu bieten. Erledigt ihr alle 300 Missionen, habt ihr sogar die Möglichkeit auf ein alternatives Ende, das den Verlauf des Abenteuers komplett verändert.

Final Fantasy Tactics Advance erschien vor zwei Jahren auf der Wii U - die ich nicht besitze. Deshalb muss ich ab und an meinen Game Boy Advance aus dem Keller holen, um zu spielen. Aber das ist okay. Trotzdem wird es Zeit, für ein neues Tactics!